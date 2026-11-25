Взрывы в Киеве 25 ноября / © ТСН.ua

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В Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время красной воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители.

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«Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.

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«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — добавил мэр Киева Виталий Кличко

В свою очередь Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а затем о баллистических ракетах.

В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.

Карта воздушных тревог

Что известно о последствиях: первые детали

В первую очередь мэр Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы есть попадание в здание на территории промзоны. Экстренные службы направляются на место.

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Затем он добавил, что в Деснянском районе, предварительно, есть попадание в еще одно нежилое здание.

«Есть информация о разрушении и о том, что могут быть пострадавшие», — сказал городской голова.

Напомним, что российские войска в ночь на 25 ноября атаковали Белую Церковь и район в Киевской области. В результате вражеского удара погиб мужчина.

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