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- Киев
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В Киеве снова раздаются взрывы после угрозы баллистики: первые детали
Российские войска снова нанесли ракетный удар по столице.
В Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время красной воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщили местные жители.
«Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.
«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — добавил мэр Киева Виталий Кличко
В свою очередь Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а затем о баллистических ракетах.
В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.
Что известно о последствиях: первые детали
В первую очередь мэр Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы есть попадание в здание на территории промзоны. Экстренные службы направляются на место.
Затем он добавил, что в Деснянском районе, предварительно, есть попадание в еще одно нежилое здание.
«Есть информация о разрушении и о том, что могут быть пострадавшие», — сказал городской голова.
Напомним, что российские войска в ночь на 25 ноября атаковали Белую Церковь и район в Киевской области. В результате вражеского удара погиб мужчина.