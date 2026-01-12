В Киеве школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников: детали

Нападение в школе Киева

Полиция выясняет обстоятельства нападения в школе Киева. Стало известно, что один из учеников пришел в учебное заведение с ножом.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали инцидента в школе Киева

Как отметили правоохранители, инцидент произошел сегодня, 12 января, в 8.45.

«По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Нападавшего удалось задержать. Сейчас полиция работает на месте происшествия. Дополнительную информацию обещают обнародовать впоследствии.

Ранее речь шла о том, что в Соломенском районе Киева избили девочку.

В конфликте участвовала ученица девятого класса и двое школьников седьмого класса. Между подростками сначала возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку. В ситуацию почти сразу вмешался учитель, прекративший стычку и разведший участников конфликта.

Относительно родителей обоих ребят административные материалы за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Теперь им грозит штраф.