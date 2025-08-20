- Дата публикации
- Киев
Тысячи киевлян могут потерять бронь от мобилизации: в чем причина
Недисциплинированность мэрии задерживает бронирование критических предприятий.
Из-за несвоевременных действий руководства города Киева под угрозой оказались столичные предприятия, которым необходимо получить статус критических во время военного положения.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в соцсети Facebook.
«Уважаемые киевляне, представители бизнеса! Из-за безответственности руководства города имеем критическую ситуацию. Подчиненные мэра Виталий Кличко вовремя не подали изменения в распоряжение, которое определяет порядок предоставления предприятиям статуса критических во время военного положения. Кабинет Министров Украины установил четкий срок — один месяц. Этот срок был проигнорирован. По состоянию на сегодня проект распоряжения на подпись не подан», — написал он.
По его словам, в результате задержки с оформлением статуса критических предприятий киевский бизнес сталкивается с проблемами, которые непосредственно влияют на стабильность экономики и защиту столицы во время военного положения.
Он сообщил, что сейчас Киевская городская военная администрация делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. В то же время отсутствие дисциплины и должной ответственности в структурах, подконтрольных мэру, приводит к потере драгоценного времени, которое в военных условиях является критически важным ресурсом.
Напомним, ранее мы писали о том, что при определенных условиях представители ТЦК и СП могут мобилизовать мужчин, которые были забронированы за критически важными предприятиями.