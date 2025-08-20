Тысячи киевлян могут потерять бронь от мобилизации: в чем причина

Бронирование от мобилизации / © ТСН.ua

Из-за несвоевременных действий руководства города Киева под угрозой оказались столичные предприятия, которым необходимо получить статус критических во время военного положения.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в соцсети Facebook.

«Уважаемые киевляне, представители бизнеса! Из-за безответственности руководства города имеем критическую ситуацию. Подчиненные мэра Виталий Кличко вовремя не подали изменения в распоряжение, которое определяет порядок предоставления предприятиям статуса критических во время военного положения. Кабинет Министров Украины установил четкий срок — один месяц. Этот срок был проигнорирован. По состоянию на сегодня проект распоряжения на подпись не подан», — написал он.

По его словам, в результате задержки с оформлением статуса критических предприятий киевский бизнес сталкивается с проблемами, которые непосредственно влияют на стабильность экономики и защиту столицы во время военного положения.

Он сообщил, что сейчас Киевская городская военная администрация делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. В то же время отсутствие дисциплины и должной ответственности в структурах, подконтрольных мэру, приводит к потере драгоценного времени, которое в военных условиях является критически важным ресурсом.

