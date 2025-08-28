Тяжелая ночь для Киева: 4 погибших, количество пострадавших растет

В Киеве в результате массированной атаки РФ количество погибших возросло до трех человек, среди них ребенок. Пострадали не менее 12 человек, в том числе дети и подростки. В разных районах столицы продолжаются пожары в жилых домах, офисах, учебных заведениях и на автостоянках.