Тяжелая ночь для Киева: 4 погибших, количество пострадавших растет

В результате комбинированной атаки РФ погибли по меньшей мере четыре человека, среди них двое детей.

Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Тяжелая ночь для Киева : на месте поражений в результате российского комбинированного удара работают экстренные службы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

  • К сожалению, есть жертвы. На данный момент 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых.

  • На одной из локаций работаем с главой ГСЧС. Спасательно-поисковые операции в активной фазе. Оперативная обстановка динамически меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров.

  • Делаем все, чтобы спасти как можно больше людей. Прошу граждан не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев баллистикой: каковы последствия .

