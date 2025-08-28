- Дата публикации
Тяжелая ночь для Киева: 4 погибших, количество пострадавших растет
В результате комбинированной атаки РФ погибли по меньшей мере четыре человека, среди них двое детей.
Тяжелая ночь для Киева : на месте поражений в результате российского комбинированного удара работают экстренные службы.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
К сожалению, есть жертвы. На данный момент 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых.
На одной из локаций работаем с главой ГСЧС. Спасательно-поисковые операции в активной фазе. Оперативная обстановка динамически меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров.
Делаем все, чтобы спасти как можно больше людей. Прошу граждан не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев баллистикой: каковы последствия .