- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ты воевал?": в Киеве в вагоне метро подрались пассажиры (видео)
Спор в вагоне на красной ветке перерос в жестокую драку на глазах у перепуганных пассажиров.
В метро в Киеве произошла потасовка между пассажирами. В вагоне, который двигался к станции «Политехнический институт», произошел спор между пассажирами, который впоследствии перерос во взаимный обмен ударами.
На кадрах, опубликованных в сети, слышно, как мужчины спорят, их пытаются остановить другие пассажиры.
Но напряжение выросло, когда кто-то из мужчин сказал фразу: «А ты воевал?!». Дальше в ход пошли кулаки. После серии ударов, мужчина с рюкзаком оказался на полу. Падая он налетел на других находившихся рядом пассажиров, слышно как испуганно кричит женщина.
В полиции Киевского метрополитенаТСН.ua сообщили, что событие уже зарегистрировано.
«В настоящее время выясняем все обстоятельства и участников происшествия», — сообщили в полиции.
Ранее в Киеве на станции метро «Хрещатик», возле эскалатора, произошла драка между пассажирами.