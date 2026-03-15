"Ты воевал?": в Киеве в вагоне метро подрались пассажиры (видео)

Полиция устанавливает всех участников конфликта.

В метро в Киеве произошла потасовка между пассажирами. В вагоне, который двигался к станции «Политехнический институт», произошел спор между пассажирами, который впоследствии перерос во взаимный обмен ударами.

На кадрах, опубликованных в сети, слышно, как мужчины спорят, их пытаются остановить другие пассажиры.

Но напряжение выросло, когда кто-то из мужчин сказал фразу: «А ты воевал?!». Дальше в ход пошли кулаки. После серии ударов, мужчина с рюкзаком оказался на полу. Падая он налетел на других находившихся рядом пассажиров, слышно как испуганно кричит женщина.

В полиции Киевского метрополитенаТСН.ua сообщили, что событие уже зарегистрировано.

«В настоящее время выясняем все обстоятельства и участников происшествия», — сообщили в полиции.

Дата публикации 21:10, 15.03.26

