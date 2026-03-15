ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
380
Время на прочтение
1 мин

"Ты воевал?": в Киеве в вагоне метро подрались пассажиры (видео)

Спор в вагоне на красной ветке перерос в жестокую драку на глазах у перепуганных пассажиров.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Полиция устанавливает всех участников конфликта.

Полиция устанавливает всех участников конфликта.

В метро в Киеве произошла потасовка между пассажирами. В вагоне, который двигался к станции «Политехнический институт», произошел спор между пассажирами, который впоследствии перерос во взаимный обмен ударами.

На кадрах, опубликованных в сети, слышно, как мужчины спорят, их пытаются остановить другие пассажиры.

Но напряжение выросло, когда кто-то из мужчин сказал фразу: «А ты воевал?!». Дальше в ход пошли кулаки. После серии ударов, мужчина с рюкзаком оказался на полу. Падая он налетел на других находившихся рядом пассажиров, слышно как испуганно кричит женщина.

В полиции Киевского метрополитенаТСН.ua сообщили, что событие уже зарегистрировано.

«В настоящее время выясняем все обстоятельства и участников происшествия», — сообщили в полиции.

Ранее в Киеве на станции метро «Хрещатик», возле эскалатора, произошла драка между пассажирами.

Дата публикации
Количество просмотров
380
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie