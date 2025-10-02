- Дата публикации
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 589
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на такси в Киеве взлетели к небесам из-за воздушной тревоги: за сколько возят людей
Жители Киева отмечают, что цены на поездки в такси во время воздушной тревоги заоблачные.
В Киеве из-за объявления воздушной тревоги фиксируют серьезный рост цен на такси. Предложения иногда достигают 1000-1500 гривен.
Об этом сообщают в Сети.
Жители и гости столицы активно обсуждают ситуацию в Сети, публикуя скриншоты с интересными цифрами.
Заметим, что такая ситуация не нова для Киева. Да, после атаки на столицу 6 июня цены на такси стремительно выросли. Киевляне в соцсетях публиковали скриншоты из приложений, где стоимость поездки даже на небольшое расстояние может превышать 800–1000 гривен. Это вызвало волну возмущения, шуток и мемов.
Напомним, в Киеве с утра 2 октября объявили воздушную тревогу.