Цены на такси в Киеве взлетели к небесам из-за воздушной тревоги: за сколько возят людей

Стоимость такси в Киеве

Реклама

В Киеве из-за объявления воздушной тревоги фиксируют серьезный рост цен на такси. Предложения иногда достигают 1000-1500 гривен.

Об этом сообщают в Сети.

Жители и гости столицы активно обсуждают ситуацию в Сети, публикуя скриншоты с интересными цифрами.

Реклама

Цены на такси Киев

Заметим, что такая ситуация не нова для Киева. Да, после атаки на столицу 6 июня цены на такси стремительно выросли. Киевляне в соцсетях публиковали скриншоты из приложений, где стоимость поездки даже на небольшое расстояние может превышать 800–1000 гривен. Это вызвало волну возмущения, шуток и мемов.

Напомним, в Киеве с утра 2 октября объявили воздушную тревогу.