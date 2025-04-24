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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1333
Время на прочтение
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Целенаправленный удар: в Сети показали кадры попадания российской ракеты в Киеве

Очередная сознательная и целенаправленная атака на мирных жителей.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Последствия обстрела Киева 24 апреля

Последствия обстрела Киева 24 апреля / © Associated Press

Ночью 24 апреля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, унеся жизни 8 человек и ранив более 77. В Сети показали кадры с моментом прилета.

Кадры обнародовали фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Вдруг у кого-то есть сомнения, что это был направленный удар по жилому дому. Момент удара и траектория ракеты", - отмечается в сообщении.

Ранее власти сообщили, что идет поисково-спасательная операция на месте атаки РФ по Киеву. Завалы разбирают в двух домах Святошинского района. Развернутые штабы, полиция и муниципальная охрана делают все, чтобы оказать помощь людям. Подтверждено, что 8 человек погибли , 77 человек обратились за помощью к медикам, 31 пострадавший находится в стационарах больниц, 12 зданий повреждены в результате ночной атаки.

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Дата публикации
Количество просмотров
1333
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