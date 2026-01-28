Троещина замерзает: эксперт оценил сроки возврата тепла на жилмассив

Киев / © Associated Press

На жилом массиве Троещина в Киеве до сих пор одна из самых сложных ситуаций с теплоснабжением. Район можно переключить на питание от когенерационных установок. Впрочем, на это нужно несколько месяцев.

Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире «КИЕВ24».

«Если смотреть такой крупный район как Троещина, то нужно около трех месяцев, чтобы подключить всех потребителей», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, по его словам, полностью заменить теплоснабжение с большой ТЭЦ они не могут. Их можно использовать для временного питания небольшого количества потребителей. К примеру, во время строительства.

«Заменить полноценное теплоснабжение с большой ТЭЦ они не могут. Их будут восстанавливать, но на это нужно время и деньги», — говорит энергетический эксперт.

Более того, отметил Корольчук, «какие-то критические дома, критические места будут подключать» уже во время отопительного сезона.

Напомним, после последней массированной атаки на Киев 24 января больше всего пострадала Троещина. По данным властей, на 28 января 737 жилых домов столицы до сих пор без тепла. Большинство из них именно на этом жилом массиве. Часть — в нескольких других районах города.

