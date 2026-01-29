Троещина в критическом состоянии: ДТЭК обратился к жителям с просьбой

Ремонт электросетей

Компания ДТЭК призвала жителей киевской Троещины проявить терпение из-за критического состояния энергосистемы. Энергетики просят не блокировать движение транспорта и не устраивать протесты, поскольку мешает специалистам оперативно проводить восстановительные работы.

Об этом говорится в обращении компании ДТЭК.

В компании отмечают, что Троещина находится в критических условиях из-за отсутствия централизованного теплоснабжения, что приводит к массовому использованию обогревателей и мощной бытовой технике. Поэтому электросети, не рассчитанные на длительные перегрузки, постоянно выходят из строя.

Только за последнюю неделю в Троещине произошло 26 аварий на подстанциях, регулярно перегорают подземные кабели. Часть ремонтов сложна и может длиться до двух суток.

Все ресурсы компании направлены на приоритетное восстановление электроснабжения. Энергетики работают круглосуточно, однако в ДТЭК отмечают, что перекрытие дорог и другие акции лишь усложняют их работу, уменьшают скорость передвижения бригад и мешают оперативно реагировать на новые аварии.

Компания также обратилась к жителям Троещины и всем киевлянам с просьбой использовать мощные электроприборы поочередно, ведь это критически важно для стабильности сетей и возможности дольше удерживать свет в домах.

Напомним, в Киеве жители Деснянского района в среду, 28 января, прибегли к радикальным мерам: заблокировали движение транспорта на местных автодорогах, чтобы привлечь внимание к критической ситуации в районе — длительного отсутствия света и отопления.