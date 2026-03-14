В результате вражеской атаки в ночь на 14 марта в Киевской области погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении местных властей.

Глава Броваров Игорь Сапожко заявил о гибели двух человек, еще четверо получили ранения.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил об одном погибшем в Вышгородском районе.

В Киевской области зафиксированы разрушения

В Обуховском районе повреждено техническое здание многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

