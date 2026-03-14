- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1172
- Время на прочтение
- 1 мин
Три человека погибли в результате атаки на Киевщину — ОВА
Также в области были зафиксированы значительные разрушения.
В результате вражеской атаки в ночь на 14 марта в Киевской области погибли три человека.
Об этом говорится в сообщении местных властей.
Глава Броваров Игорь Сапожко заявил о гибели двух человек, еще четверо получили ранения.
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил об одном погибшем в Вышгородском районе.
В Киевской области зафиксированы разрушения
В Обуховском районе повреждено техническое здание многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.
В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.
В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно-дроновую атаку Украины.
Мы ранее информировали, что враг в ночь на 14 марта атаковал Киев и область баллистическими и противокорабельными ракетами.