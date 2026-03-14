ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1172
Время на прочтение
1 мин

Три человека погибли в результате атаки на Киевщину — ОВА

Также в области были зафиксированы значительные разрушения.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Враг атаковал Киевщину

Враг атаковал Киевщину / © Associated Press

В результате вражеской атаки в ночь на 14 марта в Киевской области погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении местных властей.

Глава Броваров Игорь Сапожко заявил о гибели двух человек, еще четверо получили ранения.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил об одном погибшем в Вышгородском районе.

В Киевской области зафиксированы разрушения

  • В Обуховском районе повреждено техническое здание многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

  • В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

  • В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно-дроновую атаку Украины.

Мы ранее информировали, что враг в ночь на 14 марта атаковал Киев и область баллистическими и противокорабельными ракетами.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie