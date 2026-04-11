Тревога в Киеве и области: зафиксировано движение враждебных БПЛА, работает ПВО
В Киевской области и столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников - в регионе работают силы ПВО.
В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников , в связи с чем в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в официальных источниках представители власти .
Впоследствии воздушную тревогу объявили и в столице. В Киеве предупредили об угрозе применения БПЛА.
Жители призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.
Также гражданам напоминают о запрещении фото- и видеофиксации работы украинских защитников.
Власти призывают не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
