Тревога в Киеве и области: зафиксировано движение враждебных БПЛА, работает ПВО

ПВО

Реклама

В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников , в связи с чем в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в официальных источниках представители власти .

Впоследствии воздушную тревогу объявили и в столице. В Киеве предупредили об угрозе применения БПЛА.

Реклама

Жители призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Также гражданам напоминают о запрещении фото- и видеофиксации работы украинских защитников.

Власти призывают не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее произошел удар БпЛА по Сумам : пострадали 14 человек, среди них подросток и 87-летняя женщина