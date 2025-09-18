Требовал отдать смартфон, который подарил раньше: в Ирпене мужчина угрожал девушке гранатой

Мужчину с гранатой задержали / © Полиция Киевской области

В Ирпене под Киевом 28-летний мужчина угрожал своей бывшей девушке гранатой и пытался отобрать смартфон, подаренный ей раньше.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

«К стражам порядка обратилась работница одного из местных салонов красоты города Ирпень. На место выехали сотрудники Бучанского районного управления полиции. Предварительно установлено, что злоумышленник, угрожая гранатой, требовал от местной жительницы отдать мобильный телефон, который он ей подарил раньше», — говорится в сообщении.



Правоохранители задержали мужчину.

Следователи возбудили уголовное производство по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

За совершенное 28-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

