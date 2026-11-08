Транспорт в Киеве: Зеленский инициирует бесплатный проезд в автобусах— подробности

Зеленский поручил подготовить программу / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда по городскому наземному транспорту Киева. Также столица должна получить достаточный резерв автобусов в случае перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Об этом глава государства сообщил в сообщении в Telegram по итогам селекторного совещания.

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По словам Зеленского, на совещании премьер-министр, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и министр внутренних дел представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

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"Прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных частях Киева", - отметил президент.

Он подчеркнул, что правительство должно подготовить меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в случае сбоев в работе метрополитена или возникновения проблем с мостами через Днепр.

"Поручил Премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева", - сообщил Зеленский.

В то же время президент не уточнил, когда могут ввести бесплатный проезд, какие виды наземного транспорта будет охватывать программа и при каких условиях она будет действовать.

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Также стало известно, что премьер-министр может уже завтра предоставить детали по бесплатному проезду в Киеве. Такое мнение высказал журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. По его словам, больше деталей будет озвучено после утверждения плана.

Какая ситуация с электроснабжением после ударов РФ

В ходе селектора также обсудили последствия российских ударов по Днепропетровской области. По словам Зеленского, восстановительные работы продолжаются в Днепре, Павлограде, Каменском и других городах и общинах региона.

На пике отключений без электроэнергии оставалось более 600 тысяч абонентов. Речь идет о населении, предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

«Подача электричества постепенно восстанавливается. Благодарю всех ремонтных бригад, каждого энергетика, всех задействованных служб», — написал президент.

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Участники совещания также заслушали доклады по ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых общинах.

Отдельно Зеленский сообщил о подготовке новых пакетов энергетической поддержки для Украины и дополнительных финансовых инструментов, которые должны украинцам помочь пройти зиму. По его словам, соответствующие вопросы прорабатывают в преддверии международных мероприятий в ближайшие недели.

Тем временем Северный мост в Киеве снова открывают, но есть ограничения.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, столичные водители смогут пользоваться одной из важных переправ через Днепр, но проезд будет доступен не всем.

В то же время киевские власти готовят изменения в организации движения еще на одном мосту.

Напомним, Россия запустила шесть ракет по Северному мосту в Киеве.

Также ранее речь шла об аварийных отключениях до 20 часов и блекаут на несколько суток.

На днях РФ совершила одну из самых масштабных атак на энергетику.

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