- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 687
- Время на прочтение
- 2 мин
Транспорт в Киеве: Зеленский инициирует бесплатный проезд в автобусах— подробности
После массированных ударов РФ Украина готовит резервные транспортные схемы Киеву. Зеленский поручил разработать программу бесплатного проезда.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда по городскому наземному транспорту Киева. Также столица должна получить достаточный резерв автобусов в случае перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.
Об этом глава государства сообщил в сообщении в Telegram по итогам селекторного совещания.
По словам Зеленского, на совещании премьер-министр, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и министр внутренних дел представили варианты резервных транспортных схем для столицы.
"Прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных частях Киева", - отметил президент.
Он подчеркнул, что правительство должно подготовить меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в случае сбоев в работе метрополитена или возникновения проблем с мостами через Днепр.
"Поручил Премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева", - сообщил Зеленский.
В то же время президент не уточнил, когда могут ввести бесплатный проезд, какие виды наземного транспорта будет охватывать программа и при каких условиях она будет действовать.
Также стало известно, что премьер-министр может уже завтра предоставить детали по бесплатному проезду в Киеве. Такое мнение высказал журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. По его словам, больше деталей будет озвучено после утверждения плана.
Какая ситуация с электроснабжением после ударов РФ
В ходе селектора также обсудили последствия российских ударов по Днепропетровской области. По словам Зеленского, восстановительные работы продолжаются в Днепре, Павлограде, Каменском и других городах и общинах региона.
На пике отключений без электроэнергии оставалось более 600 тысяч абонентов. Речь идет о населении, предприятиях и объектах критической инфраструктуры.
«Подача электричества постепенно восстанавливается. Благодарю всех ремонтных бригад, каждого энергетика, всех задействованных служб», — написал президент.
Участники совещания также заслушали доклады по ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых общинах.
Отдельно Зеленский сообщил о подготовке новых пакетов энергетической поддержки для Украины и дополнительных финансовых инструментов, которые должны украинцам помочь пройти зиму. По его словам, соответствующие вопросы прорабатывают в преддверии международных мероприятий в ближайшие недели.
Тем временем Северный мост в Киеве снова открывают, но есть ограничения.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, столичные водители смогут пользоваться одной из важных переправ через Днепр, но проезд будет доступен не всем.
В то же время киевские власти готовят изменения в организации движения еще на одном мосту.
Напомним, Россия запустила шесть ракет по Северному мосту в Киеве.
Также ранее речь шла об аварийных отключениях до 20 часов и блекаут на несколько суток.
На днях РФ совершила одну из самых масштабных атак на энергетику.