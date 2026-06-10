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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
315
Время на прочтение
1 мин

Трагическое ДТП произошло в Киеве: авто после мощного столкновения насмерть сбило пешехода

В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. В результате столкновения на перекрестке погиб пешеход.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

В Печерском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

По данным правоохранителей, происшествие случилось на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.

«По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ не предпочел в движении автомобиль BMW. В результате столкновения последний выехал на обочину и совершил наезд на пешехода», — отметили в полиции.

В полиции добавили, что медикам не удалось спасти потерпевшего — от тяжелых травм он скончался по дороге в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали этой смертельной аварии.

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

Напомним, в Киеве в Соломенском районе на Чоколовском бульваре легковой автомобиль на скорости взлетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

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Дата публикации
Количество просмотров
315
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