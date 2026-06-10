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- Киев
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Трагическое ДТП произошло в Киеве: авто после мощного столкновения насмерть сбило пешехода
В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. В результате столкновения на перекрестке погиб пешеход.
В Печерском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек, в результате которого погиб пешеход.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
По данным правоохранителей, происшествие случилось на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.
«По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ не предпочел в движении автомобиль BMW. В результате столкновения последний выехал на обочину и совершил наезд на пешехода», — отметили в полиции.
В полиции добавили, что медикам не удалось спасти потерпевшего — от тяжелых травм он скончался по дороге в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали этой смертельной аварии.
Напомним, в Киеве в Соломенском районе на Чоколовском бульваре легковой автомобиль на скорости взлетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.