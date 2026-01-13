Трагедия в Киеве: в роддоме умерла женщина, родившая мертвого ребенка

Родильный дом

В Киеве после тяжелых родов, во время которых младенец родился мертвым, на следующий день скончалась и 36-летняя женщина. Врачи роддома сообщены о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным правоохранителей, находившаяся на дежурстве 50-летняя акушер-гинеколог не обеспечила необходимый послеродовой уход для роженицы и своевременное проведение медицинских вмешательств. Такой подход является абсолютным бездействием, которое привело к резкому ухудшению состояния пациентки. Ее были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти роженицу не удалось.

Установлено, что женщина умерла из-за повреждений внутренних органов и массивного кровотечения, вызванного стремительными родами.

«Однако таких последствий можно было бы избежать, если бы врач организовала надлежащий медицинский уход за роженицей», — завершается в сообщении.

Ранее в Одесском роддоме умер младенец. Осуществляется проверка этого случая, медицинской документации, берутся пояснения у медицинских работников.

«Все комментарии относительно того, что привело к этой ситуации, будут даны после завершения этой проверки и получения выводов специалистов», — сказала спикер городского департамента здравоохранения Елена Вельможко.