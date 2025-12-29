ТСН в социальных сетях

Трагедия в Киеве: в ночном ДТП погиб 24-летний парень, еще двое в тяжелом состоянии (фото)

В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, 24-летний водитель автомобиля и его 23-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Ночная авария возле «Шулявской»

Ночная авария возле «Шулявской» / © Полиция Киева

В Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП: автомобиль Skoda Octavia влетел в рекламный щит.

Об этом сообщила полиция Киева, которая расследует обстоятельства аварии.

«В воскресенье, 28 декабря, около 23:50 водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице Вадима Гетьмана со стороны станции метро „Шулявская“ в направлении станции „Караваевы дачи“, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на рекламный.

В результате происшествия 24-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. 24-летний водитель автомобиля и его 23-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшего.

Напомним, в Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, 13 пострадали.

