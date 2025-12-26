Трагедия на Киевщине: Skoda перевернулась после столкновения со столбом, есть погибший (фото)

ДТП в Киевской области / © Полиция Киевской области

В Киевской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Сквирской громаде, в котором погиб пассажир.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

25 декабря в 23:50, на участке автодороги между селами Рачки и Ратуша на Белоцерковщине произошла авария с участием легкового автомобиля.

Правоохранители предварительно установили, что 27-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на левую обочину, столкнулся с электроопорой и опрокинулся.

К сожалению, в результате аварии 52-летний пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

В организме водителя обнаружено 1,92 промилле алкоголя. Это в 9,6 раза превышает допустимую норму. Мужчину задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

ДТП в Сквирской громаде / © Полиция Киевской области

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

Алкоголь в крови водителя в 9,6 раза превышал допустимую норму / © Полиция Киевской области

Следователи следственного управления Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если это повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

