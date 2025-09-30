Топчиновник КГГА "воевал" в Барселоне и Флоренции вместо работы

Руководитель аппарата КГГА «командировал» себя с семьей в Испанию и Италию по поддельным приглашениям / © Служба безопасности Украины

Реклама

Топ-чиновник КГГА в течение полномасштабной войны отдыхал за границей под видом служебных командировок.

Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.

Чиновник подделывал документы для организации частных поездок за границу под видом командировок.

Реклама

Так, в ноябре 2023 года чиновник выезжал в Барселону (Испания) под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Это ежегодная трехдневная выставка. Командировка продолжалась с 4 по 12 ноября 2023 года. В то же время установлено, что приглашение, ставшее основанием для служебной поездки, организаторы мероприятия ему не посылали. То есть письмо-приглашение было поддельное.

Кроме того, в сентябре 2024 года чиновник выезжал во Флоренцию в Италии под предлогом участия в конференции Observatory on Re-Generation. Для организации поездки он снова использовал письмо-приглашение, которое организаторы мероприятия ему не посылали. Командировка длилась с 13 по 20 октября 2024 года.

Установлено, что подозреваемый уезжал за границу не сам, а в сопровождении семьи. Таким образом, вместо командировки, чиновник действительно в это время отдыхал с семьей в Испании и Италии.

Правоохранители не называют имени подозреваемого чиновника КГГА. Указывается, что это руководитель аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Однако в СМИ отметили, что с 2018 года до сих пор этот пост занимает Дмитрий Загуменный.

Реклама

Как напоминает местное издание «Твой город», в августе Загуменный получил подозрение в растрате средств на ремонт офисного здания КП «АТП исполнительного органа КГГА» на ул. Бориса Гринченко, которая, по утверждению следствия, находится в частной собственности.

Ранее НАБУ разоблачило нардепа и чиновников, которые наживались на закупке дронов и средств РЭБ.