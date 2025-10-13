Толпа подростков избила мужчину в киевском метро: реакция полиции (фото)

Кулак / © pixabay.com

Реклама

В Киеве вечером 12 октября на платформе станции метро «Оболонь» группа молодых людей избила 24-летнего мужчину, полиция начала уголовное производство и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщила полиция Киева.

Драка в киевском метро произошла около 21:30. Группа молодых людей вместе набросилась на 24-летнего жителя столицы, повалила его на пол и начала бить руками и ногами.

Реклама

Юноши утверждали, что 24-летний мужчина якобы оскорбил их подругу, которая была рядом.

Стычку прекратили правоохранители. Они доставили всех участников инцидента в комнату полиции.

Нападавшими оказались пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет, а также двое их товарищей в возрасте 19 и 21 год. Правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям.

Следователи внесли сведения о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенного группой лиц. Полиция начала уголовное производство и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Реклама

Драка в киевском метро 12 октября / © соцмережі

К слову, в Киеве полиция объявила о подозрении 30-летнему мужчине, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках. Конфликт между отдыхающими возник из-за девушки и перерос в потасовку, после чего фигурант применил травматическое оружие. Его задержали, изъяв пистолет.