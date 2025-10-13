- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 807
- Время на прочтение
- 1 мин
Толпа подростков избила мужчину в киевском метро: реакция полиции (фото)
В киевском метрополитене произошла драка. Нападавшими оказались пятеро подростков и двое их старших товарищей.
В Киеве вечером 12 октября на платформе станции метро «Оболонь» группа молодых людей избила 24-летнего мужчину, полиция начала уголовное производство и устанавливает все обстоятельства инцидента.
Об этом сообщила полиция Киева.
Драка в киевском метро произошла около 21:30. Группа молодых людей вместе набросилась на 24-летнего жителя столицы, повалила его на пол и начала бить руками и ногами.
Юноши утверждали, что 24-летний мужчина якобы оскорбил их подругу, которая была рядом.
Стычку прекратили правоохранители. Они доставили всех участников инцидента в комнату полиции.
Нападавшими оказались пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет, а также двое их товарищей в возрасте 19 и 21 год. Правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям.
Следователи внесли сведения о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенного группой лиц. Полиция начала уголовное производство и устанавливает все обстоятельства происшествия.
К слову, в Киеве полиция объявила о подозрении 30-летнему мужчине, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках. Конфликт между отдыхающими возник из-за девушки и перерос в потасовку, после чего фигурант применил травматическое оружие. Его задержали, изъяв пистолет.