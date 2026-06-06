Только что закончил 6 класс: что известно о подростке, погибшем в жутком ДТП в Киеве

Погибший в ДТП в Киеве Григорий Глушич. Фото: Киевская Вальдорфская школа «София»

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В Киеве в дорожно-транспортном происшествии погиб ученик Киевской Вальдорфской школы «София» Григорий Глушич.

О трагедии сообщили на странице учебного заведения.

Парень погиб 5 июня в результате страшной аварии. В этом году школьник завершил обучение в 6 классе.

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«Семья нашего сообщества — семья Александры, Алексея и Алисы потеряла ребенка. Это боль для всех нас», — отметили в школе.

ДТП в Киеве 5 июня — последние новости

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 5 июня на Чоколовском бульваре в Соломенском районе Киева. Автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где на тот момент находились люди.

По данным правоохранителей, на месте погибли четыре человека — 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Еще двое мужчин и женщина получили травмы.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что водитель является жителем Херсонской области. По предварительным данным, его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он был участником четырех дорожно-транспортных происшествий, два из которых произошли в 2026 году.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий уточнил, что за водителем зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения, большинство из которых касались превышения скорости. Только в течение 2025 года он совершил 18 нарушений. Кроме того, в марте этого года мужчина уже попадал в ДТП, тогда обошлось без пострадавших.

По информации «Украинской правды» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, водитель родился в 1976 году и возглавляет религиозную общину.

6 июня в полиции Киева сообщили о задержании водителя в процессуальном порядке. Сейчас он находится под конвоем. Следователи открыли уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц».

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