"Тьма без канализации и водоснабжения": нардепка советует киевлянам на зиму выехать из города

Нардепка Марьяна Безуглая советует жителям Киева на зиму временно выехать из столицы.

Об этом она написала в Facebook.

«В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелая, а блекаут будет. Отмечаю самосознание и практику адаптации каждого: ваша жизнь и комфорт нужны прежде всего вам и вашим близким. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город», — советует Безуглая.

Особенно она призывает подумать о переезде киевлян. Нардепка отметила, что Киев — стратегическая и символическая цель для россиян.

«Возможно, что его „посадят“ полностью. Полностью — это тьма без канализации, водоснабжение среди зимы», — предположила Безуглая.

По словам нардепки, несмотря на проблемы с ПВО, Россия по желанию может уничтожить практически любой объект критической инфраструктуры в Украине.

«Вопрос только в количестве ракет и дронов. Если в одну ТЭЦ выпустить, например, 50 „шахедов“ и десяток „Искандеров“, ей конец, независимо от наличия защиты», — объяснила она.

Напомним, что после российского удара в ночь на 10 октября главной целью которой стали объекты энергетики, часть областей перешла на аварийные графики отключений. В частности, в части столицы блекаут и проблемы с водоснабжением.

По информации «Укрэнерго», аварийные отключения сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.