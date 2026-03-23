Теракт в Буче: все о двойной атаке на полицию (фото, видео)

В понедельник, 23 марта, в Буче Киевской области раздались взрывы. Инцидент квалифицирован как теракт .

Что известно о взрывах в Буче

Сегодня утром, 23 марта, в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. Как сообщил глава КОВА Николай Калашник, в результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Вскоре рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства.

«В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания», — отметил он.

Впоследствии местные Telegram-каналы опубликовали кадры предварительно с места взрыва в Буче.

На месте происшествия работают все необходимые оперативные службы – полиция, взрывотехники, спасатели. Территория ограждена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

Корреспондент ТСН сообщил, что журналистов не пускают на место инцидента. Продолжаются следственные действия.

Позже в полиции прокументировали инцидент, назвав его терактом. Стало известно, что обращение поступило милиционерам в 5:35 от местной жительницы. В ходе отработки вызова на локации произошел еще один взрыв.

Очевидцы взрывов рассказали детали

Как отметили в Бучанском горсовете, специалисты устанавливают обстоятельства двойного взрыва и оказывают помощь пострадавшим.

Местные жители рассказали , что проснулись от мощного взрыва. Очевидцы сообщили об ощутимой ударной волне. Сначала было мнение о взрыве газа в квартире.

«Подозрение сразу стало, что наверняка какой-то теракт, потому что увидели воронку. Все, что на земле, очень много гаек таких. Они новые, не крученые. Я увидел горловину, ну как от пятилитровой фляги. И она была такая, видно, что горюче-смазочные материалы», — рассказал мужчина на видео.

Уже через два часа раздался второй взрыв, добавил он, когда на место инцидента прибыли правоохранители.

«Приехали какие-то следователи или кто не знаю. И они как раз проходили у мусорного бака. И в этот момент произошел второй взрыв. Ну какой нормальный человек положит взрывчатку в мусорный бак? И по факту – возле дома. То есть это кто-то на что-то рассчитывал. Сто процентов», – рассказал горожанин.

По словам очевидца, в результате взрывов в жилом доме были выбиты окна, поврежден мансардный фасад и обшивка здания. На территории снесло весь забор. Повредило даже бетонное заграждение.

Кадры самого момента взрыва были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Дата публикации 10:00, 23.03.26

Подозреваемый в теракте в Буче задержан

В Буче задержан исполнитель двойного взрыва, приведший к ранению двух полицейских.

«В рамках расследования установлен и задержан непосредственной исполнитель — гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также владеет информацией о других лицах, причастных к этому преступлению. Продолжаются меры по их установке и задержанию», — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Уголовное производство открыто по статье о террористическом акте. Наказание – от 15 лет до пожизненного заключения.

Как рассказал фигурант, за каждый взрыв он должен получить по 25 тысяч гривен. Правоохранители изучают его мобильные телефоны. Продолжается допрос.

«Сначала был совершен первый взрыв около 5:35, через полчаса был второй взрыв недалеко от первого взрыва. Пока идет повторный осмотр происшествия, видим части взрывчатки — болты и гайки. На месте был обнаружен мобильный», — рассказала корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Он познакомился с куратором в сети Интернет, где ему поставили конкретные задачи по совершению преступления.

Дата публикации 11:30, 23.03.26

Полицейские после нападения в больницу

Пока все полицейские находятся в больнице. Им порубило руки и ноги. Состояние пострадавших, к счастью, стабильное.

Ранее в центре Львова прогремели два взрыва, которые правоохранители квалифицировали как теракт. В результате атаки погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилько. Еще около 25 человек получили ранения. По данным следствия, взрывы произошли после того, как патрульные прибыли по вызову о якобы проникновении в магазин: сначала сдетонировало одно устройство, а впоследствии — другое.

Вероятную исполнительницу задержали. Во время допросов Ирина Саветина рассказала о том, как общалась с заказчиками. Суд принял решение о содержании подозреваемой под стражей.

Впоследствии количество жертв возросло — в больнице скончался нацгвардеец Иосиф Павлинский.