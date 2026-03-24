Теракт в Буче: 21-летнему местному жителю сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении 21-летнему мужчине

В Буче 21-летний местный житель сообщен о подозрении в совершении теракта.

Об этом сообщила прессслужба Офиса генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, в марте 2026 года парня завербовали представители через онлайн-игру спецслужбы России. В дальнейшем он поддерживал связь с куратором в мессенджере, где получал инструкции и средства подготовки взрывов.

Действуя по указаниям, подозреваемый приобрел необходимые компоненты, изготовил два самодельных взрывных устройства и подготовил их для дистанционного подрыва.

23 марта одно из устройств было приведено в действие вблизи жилого дома в Буче. Взрывом поврежден фасад здания, окна и припаркованные автомобили.

Второе устройство сработало по прибытии правоохранителей на место происшествия. В результате взрыва пострадали правоохранители, также нанесены дополнительные разрушения.

По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на устрашение населения и дестабилизацию ситуации, что является характерными признаками террористического акта.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица, в том числе организаторы и координаторы преступления. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В квартире подозреваемого правоохранители также обнаружили синтетические наркотики. Решается вопрос о дополнительной квалификации за незаконное хранение наркотических веществ.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вещественные доказательства, найденные в квартире подозреваемого / © Офис генерального прокурора

Подозреваемый признал вину

Задержанный по подозрению в совершении теракта в Буче, в результате которого получили ранения двое правоохранителей, полностью признает свою вину.

Об этом, как передает «Укринформ», сообщил глава управления уголовного розыска полиции Киевщины Андрей Кравчук.

«Задержан местный житель — им оказался 21-летний парень, ранее не судимый, проживавший неподалеку от места совершения преступления. На сегодняшний день задержанный полностью признает свою вину», — заявил Кравчук.

По его словам, следствие установило, что мотивом преступления было финансовое вознаграждение — фигурант имел целью заработать по 25 тыс. грн за каждый совершенный взрыв.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных подельников, которые могли помогать подозреваемому в изготовлении или приобретении взрывных устройств.

Состояние раненых правоохранителей пока стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Кравчук пояснил, что целью злоумышленников была дестабилизация ситуации на Киевщине и нанесение максимального вреда гражданскому населению и прибывающим на вызовы полицейским. Он заверил, что ситуация в регионе полностью контролируется.

Чиновник также добавил, что благодаря обновленным алгоритмам реагирования, о которых ранее отмечал министр внутренних дел Игорь Клименко, удалось избежать большего количества жертв.

Задержанный раскрыл шокирующие подробности, почему выполнял приказы

Напомним, ранее задержанный раскрыл шокирующие подробности, почему выполнял приказы. Мужчина утверждает, что действовал по указанию неизвестных лиц, шантажировавших его убийством матери.

Ранее мы писали, что инцидент произошел в понедельник утром у многоквартирного дома в Буче. После первого взрыва, повредившего окна здания, на место прибыли оперативные службы. Во время осмотра территории произошел второй взрыв, в результате которого двое полицейских получили ранения средней тяжести.