Температура резко изменится: прогноз погоды в Киеве на 7 апреля
Завтра в Киеве резко похолодает. В Киевской области даже ожидаются заморозки.
В Киеве , во вторник, 7 апреля, будет значительно прохладнее и дождливо. Температура воздуха резко упадет на несколько градусов.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
В столице будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Но днем ожидается дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Киеве ночью температура воздуха составит +3-5°. Днем столбики термометров покажут 6-8° тепла.
В Киевской области ночная температура – 1-6° тепла. Кроме того, на поверхности почвы заморозки 0-3°. Днем температура воздуха поднимется до +4-9°.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 7-9 апреля на поверхности грунта заморозки 0-3°. І уровень опасности, желтый», — подчеркнули синоптики.
