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Тело посреди улицы и дроны по многоэтажкам: все, что известно о вечернем ударе по Киеву
Российские дроны снова атаковали Киев: на Оболони погибли люди, а Правый берег из-за обесточивания частично остался без воды и электротранспорта.
В среду вечером, 7 октября, российские войска нанесли очередной массированный удар беспилотникам по Киеву. В результате вражеской атаки погибла гражданская женщина, возникли пожары, перебои со светом и водоснабжением.
ТСН.ua собрал все, что известно об атаке и ее последствиях.
Пожар на Соломенке
К вечеру 7 октября в Соломенском районе столицы из-за падения обломков возник пожар в пятиэтажном жилом доме.
В результате российских обстрелов на этой локации произошел пожар в пятиэтажном жилом доме с 1 по 3 этажа. Пожарные спасли 12 человек с верхних этажей. К сожалению, семь человек пострадали. Один из них была госпитализирована. Также по другому адресу один человек пострадал.
Удар по Оболони: есть погибшая
В результате вражеского обстрела в Оболонском районе погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщили в ГСЧС.
Вечером 7 октября вражеский обстрел вызвал пожар припаркованного во дворе жилого дома авто. На месте происшествия, в нескольких метрах от автомобиля, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Как отметили местные паблики, тело лежало прямо во дворе на месте падения обломков
Впоследствии спасатели уточнили, что количество погибших увеличилось до 2 человек.
«Реанимационные мероприятия в отношении одного из пострадавших не дали результатов — бригадой скорой констатирована смерть», — говорится в сообщении.
Киевская городская прокуратура уточняет: двое погибших на Оболони — женщина и мужчина.
Травмы получили шесть человек — у них осколочные ранения, у одного мужчины травматическая ампутация ноги. Также пострадал 12-летний мальчик — у него акуботравма и острая реакция на стресс.
Окончательное количество пострадавших устанавливается.
В лифте застряла раненая женщина
Как отмечают местные столичные паблики, в результате взрыва на Минском массиве (Оболонский район) в лифте 16-этажки пострадала женщина.
«Человек забежал уже раненым в лифт, из-за скачка напряжения света он застрял в лифте, скорее всего в состоянии адреналина не почувствовал ранения», — говорится в паблике «Жизнь Оболонь Киев».
По информации паблика, спасателям ГСЧС пришлось ломать дверь лифта, чтобы освободить женщину.
Попадание по многоэтажке на Троещине
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе в результате атаки врага пожар в 12-этажном жилом доме на уровне 10 этажа. Местные паблики уточняют, что речь идет о Троещине.
В Сети в это время публикуют фото и видео первых минут после попадания в 12-этажку.
Экстренные отключения и оперативное восстановление
Из-за повреждений сетей по команде НЭК «Укрэнерго» в Киеве и Киевской области компания ДТЭК применила экстренные отключения света, во время которых стандартные графики не действовали.
Кроме того, из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции, поэтому на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением.
Также на правом берегу Киева было временно приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Впрочем, энергетикам удалось относительно быстро стабилизировать систему. Уже в 21:13 в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения отменены, а столица возвращается к работе по почасовым графикам. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и восстанавливать стабильное давление в водопроводной сети.
Напомним, количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине выросло до 19 человек, среди которых 5 детей.