ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
667
Время на прочтение
3 мин

Тело посреди улицы и дроны по многоэтажкам: все, что известно о вечернем ударе по Киеву

Российские дроны снова атаковали Киев: на Оболони погибли люди, а Правый берег из-за обесточивания частично остался без воды и электротранспорта.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака дронов на Киев 7 октября

Атака дронов на Киев 7 октября

В среду вечером, 7 октября, российские войска нанесли очередной массированный удар беспилотникам по Киеву. В результате вражеской атаки погибла гражданская женщина, возникли пожары, перебои со светом и водоснабжением.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке и ее последствиях.

Пожар на Соломенке

К вечеру 7 октября в Соломенском районе столицы из-за падения обломков возник пожар в пятиэтажном жилом доме.

В результате российских обстрелов на этой локации произошел пожар в пятиэтажном жилом доме с 1 по 3 этажа. Пожарные спасли 12 человек с верхних этажей. К сожалению, семь человек пострадали. Один из них была госпитализирована. Также по другому адресу один человек пострадал.

Удар по Оболони: есть погибшая

В результате вражеского обстрела в Оболонском районе погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщили в ГСЧС.

Вечером 7 октября вражеский обстрел вызвал пожар припаркованного во дворе жилого дома авто. На месте происшествия, в нескольких метрах от автомобиля, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Как отметили местные паблики, тело лежало прямо во дворе на месте падения обломков

Впоследствии спасатели уточнили, что количество погибших увеличилось до 2 человек.

«Реанимационные мероприятия в отношении одного из пострадавших не дали результатов — бригадой скорой констатирована смерть», — говорится в сообщении.

Киевская городская прокуратура уточняет: двое погибших на Оболони — женщина и мужчина.

Травмы получили шесть человек — у них осколочные ранения, у одного мужчины травматическая ампутация ноги. Также пострадал 12-летний мальчик — у него акуботравма и острая реакция на стресс.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

В лифте застряла раненая женщина

Как отмечают местные столичные паблики, в результате взрыва на Минском массиве (Оболонский район) в лифте 16-этажки пострадала женщина.

«Человек забежал уже раненым в лифт, из-за скачка напряжения света он застрял в лифте, скорее всего в состоянии адреналина не почувствовал ранения», — говорится в паблике «Жизнь Оболонь Киев».

По информации паблика, спасателям ГСЧС пришлось ломать дверь лифта, чтобы освободить женщину.

/ © Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

© Життя ОБОЛОНЬ Київ / Telegram

Попадание по многоэтажке на Троещине

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе в результате атаки врага пожар в 12-этажном жилом доме на уровне 10 этажа. Местные паблики уточняют, что речь идет о Троещине.

В Сети в это время публикуют фото и видео первых минут после попадания в 12-этажку.

Фото КС: новости Киев

Фото КС: новости Киев

Фото Телеграмм-канала «Реальный Киев»

Фото Телеграмм-канала «Реальный Киев»

Фото Телеграмм-канала «Реальный Киев»

Фото Телеграмм-канала «Реальный Киев»

Экстренные отключения и оперативное восстановление

Из-за повреждений сетей по команде НЭК «Укрэнерго» в Киеве и Киевской области компания ДТЭК применила экстренные отключения света, во время которых стандартные графики не действовали.

Кроме того, из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции, поэтому на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением.

Также на правом берегу Киева было временно приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Впрочем, энергетикам удалось относительно быстро стабилизировать систему. Уже в 21:13 в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения отменены, а столица возвращается к работе по почасовым графикам. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и восстанавливать стабильное давление в водопроводной сети.

Напомним, количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине выросло до 19 человек, среди которых 5 детей.

Новость дополняется

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie