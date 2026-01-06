Тайные места киевского метро: в Сети появились редкие кадры (фото)

Киевское метро / © Фото из открытых источников

Киевский метрополитен — это не только привычные маршруты и освещенные платформы, которыми каждый день пользуются тысячи пассажиров, но и огромная сеть законсервированных объектов, служебных веток и технических лабиринтов. Исследователи городской инфраструктуры приоткрыли завесу и показали, как выглядит этот закрытый мир, недоступный для посторонних глаз.

Эхо прошлого: туннели-призраки и гермозатворы

Одним из самых интересных объектов подземки является заброшенный участок между станциями «Крещатик» и «Университет». Этот участок был выведен из строя еще в конце 1980-х после появления «Театральной». Сегодня здесь нет рельсов, а бывшие пути служат частью разветвленной вентиляционной системы. Особую атмосферу создают старые гермозатворы — массивные металлические двери, предназначенные для защиты гражданского населения в случае катастроф, многие из которых уже стали частью истории.

Отдельное место в архитектуре метро занимают «станции-призраки». Самая известная из них — «Львовская Брама», возведение которой остановилось в 1997 году из-за проблем с выходом на поверхность. Кроме нее, в подземных глубинах существуют застывшие во времени станции «Герцена» и «Теличка», которые все еще ждут своего развития в будущих проектах города.

Секретные соединения и бункеры

Немногие пассажиры знают о существовании служебно-соединительной ветки, которая связывает все три действующие линии метро для перегона поездов между депо. Однако подлинные масштабы подземки поражают в технических зонах. Вблизи «Майдана Незалежности» расположен сложный пересадочный узел, который так и не был завершен. А возле «Арсенальной» можно найти заброшенный пункт техобслуживания.

Одним из самых масштабных объектов остается недостроенный дизель-бункер конца 80-х — гигантский подземный лабиринт, размеры которого сравнимы с целым жилым кварталом.

Как отмечают исследователи, несмотря на увлекательный вид этих локаций, метрополитен остается стратегическим объектом с повышенным уровнем опасности. Самостоятельные попытки попасть в служебные туннели не только незаконны, но и представляют смертельную угрозу для жизни из-за высокого напряжения и специфики работы подземки.

