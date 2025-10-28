Синий пес в Чернобыле / Фото: Dogs of Chernobyl

Смотрители собак из группы Dogs of Chernobyl в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в Киевской области впервые заметили собак с синей шерстью в зоне отчуждения.

Об этом пишет Daily Mail.

Группа Dogs of Chernobyl опубликовала фото, на котором изображены несколько ста собак, по крайней мере одна из которых полностью синяя.

«На прошлой неделе они не были синими. Мы не знаем причину и пытаемся поймать их, чтобы выяснить, что происходит. Скорее всего, они попали под какое-либо химическое вещество», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что, хотя цвет шерсти вызывает тревогу, собаки «имеют очень активный и здоровый вид».

Синие собаки в Чернобыле / Фото: Dogs of Chernobyl

Исследование, проведенное в 2024 году, показало, что у собак произошла мутация, и они приобрели новую «сверхспособность»: животные стали невосприимчивы к радиации, тяжелым металлам и загрязнению.

Ученые собрали образцы крови у 116 бродячих собак, проживающих в Чернобыльской зоне отчуждения, и обнаружили две разные популяции, генетически отличающиеся от других собак в окрестностях. Отмечается, что это свидетельствует о том, что они адаптировались к длительному воздействию этой токсичной среды и объясняет, почему они продолжают преуспевать на пустыре.

Норман Дж. Клейман, специалист по охране окружающей среды в Колумбийском университете, возглавил группу исследователей, которые изучали, как жизнь в суровых условиях повлияла на генетику собак, поскольку катастрофы, загрязняющие или разрушающие среду обитания, могут заставить диких животных адаптироваться к неблагоприятным изменениям.

Клейман и его коллеги собрали образцы крови у 116 «полудиких» собак, гуманно выловленных в районе Чернобыльской АЭС и в 15 километрах от нее, в городе Чернобыль. Затем образцы крови доставили в США для извлечения ДНК и анализа, обнаружившего уникальный генетический состав собак.

Таким образом, двум небольшим популяциям собак удалось выжить в этой высокотоксичной среде. Кроме классификации динамики популяции этих собак… Мы сделали первые шаги к пониманию того, как хроническое влияние множественных вредных факторов окружающей среды могло повлиять на эти популяции», — сказал Клейман.

Интересно, что загрязненная среда обитания собак привела к развитию у них генетических мутаций, которые передавались из поколения в поколение, в конечном счете обусловливая их адаптацию к строгим условиям.

Раньше мы писали о том, что собаки в Чернобыльской зоне генетически отличаются от обычных. Более того, псы, которые живут непосредственно на территории ЧАЭС, расположенной в Припяти, отличаются от живущих в Чернобыле. Точные причины отличия животных из зоны отчуждения никогда не были установлены, однако новые исследования показали, что мутация, как считалось, не является причиной ранее определенной генетической дифференциации.

По последним оценкам, около 800 полуодичавших собак сейчас живут вокруг Чернобыля, в том числе в некоторых наиболее загрязненных районах.