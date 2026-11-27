Волк в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнародовали новые кадры из фотоловушки, на которых зафиксировали волка. Специалисты предполагают, что хищник может вести отнюдь не затворнический образ жизни.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского заповедника в Facebook.

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Хотя часть волков выбирает жизнь одиночек, в заповеднике обращают внимание на другую версию: зафиксированный сероманец вполне может оказаться заботливым отцом. По словам исследователей, волк мог отправиться на охоту, тогда как дома его ждет семья — волчица и выводок волчат.

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В заповеднике также напомнили об особенностях поведения молодняка: осенью молодые волки уже начинают приобщаться к кочевой жизни стаи и постепенно овладевают его тонкостями. Так что кадры из фотоловушки могут демонстрировать не изолированного хищника, а охотника, заботящегося о благосостоянии своей семьи.

Напомним, из-под границы России эвакуировали волка с посттравматическим синдромом. Бедный волк из-за атак государства-агрессорки ежедневно был вынужден переживать постоянные взрывы вокруг, страх и безысходность.

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