Так любила, что убила: на Киевщине женщина зарезала сожителя
Во время конфликта женщина нанесла 44-летнему мужчине ножевое ранение в живот, от которого он умер на месте происшествия.
В Киевской области женщина зарезала сожителя из-за ревности.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в Facebook.
«При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 25-летней жительнице Фастовского района в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). По данным следствия, в частном доме в селе Березанщина Фастовского района между подозреваемой и ее сожителем возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина нанесла 44-летнему мужчине ножевое ранение в живот, от которого он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Досудебное расследование проводят следователи Фастовского районного управления полиции.
Теперь 25-летняя ревнивица может провести до 15 лет за решеткой.
