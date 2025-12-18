Так любила, что убила: на Киевщине женщина зарезала сожителя

Женщина зарезала своего мужа из-за ревности / © Национальная полиция Украины

В Киевской области женщина зарезала сожителя из-за ревности.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 25-летней жительнице Фастовского района в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). По данным следствия, в частном доме в селе Березанщина Фастовского района между подозреваемой и ее сожителем возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина нанесла 44-летнему мужчине ножевое ранение в живот, от которого он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи Фастовского районного управления полиции.

Теперь 25-летняя ревнивица может провести до 15 лет за решеткой.

