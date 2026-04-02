Свидание обернулось ужасом: киевлянку ограбили на тысячи долларов
Киевлянка познакомилась с мужчиной в социсети и пригласила его домой, находясь в квартире, он вдруг стал угрожать женщине избиением и требовать деньги, из кошелька потерпевшей гость забрал $5200 долларов.
В Киеве мужчина ограбил женщину прямо на свидании. Угрожая избиением злоумышленник требовал у киевлянки деньги и забрал из ее кошелька более 5 тысяч долларов.
Об этом сообщила полиция Киева.
В Оболонское управление полиции поступило сообщение от 27-летней местной жительницы о том, что ее ограбил неизвестный.
Правоохранители установили, что киевлянка познакомилась с мужчиной в социальной сети и позже пригласила его к себе домой. В квартире он вдруг стал угрожать женщине избиением и требовать деньги. Затем из кошелька потерпевшей «гость» забрал 5 200 долларов и сбежал из квартиры.
Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа установили, что к преступлению причастен 32-летний местный житель и разыскали его в Шевченковском районе.
Следователь сообщил нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
