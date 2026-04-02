Свидание обернулось ужасом: киевлянку ограбили на тысячи долларов

Мужчина, который ограбил женщину прямо на свидании / © Полиция Киева

В Киеве мужчина ограбил женщину прямо на свидании. Угрожая избиением злоумышленник требовал у киевлянки деньги и забрал из ее кошелька более 5 тысяч долларов.

Об этом сообщила полиция Киева.

В Оболонское управление полиции поступило сообщение от 27-летней местной жительницы о том, что ее ограбил неизвестный.

Правоохранители установили, что киевлянка познакомилась с мужчиной в социальной сети и позже пригласила его к себе домой. В квартире он вдруг стал угрожать женщине избиением и требовать деньги. Затем из кошелька потерпевшей «гость» забрал 5 200 долларов и сбежал из квартиры.

Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа установили, что к преступлению причастен 32-летний местный житель и разыскали его в Шевченковском районе.

Следователь сообщил нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

