Светомаскирование (картинка сгенерирована с помощью искусственного интеллекта) / © ТСН

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С 20 ноября в Киевской области в Броварской громаде начинает действовать режим светомаскировки — ночью улицы, парки, рекламу и здания будут переводить в режим частичного или полного затемнения.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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Светомаскировка на Киевщине — какие будут действовать правила

Игорь Сапожко отметил, что ограничения будут действовать ежедневно с 21:00 до 05:00. Они касаются всех жителей громады, ОСМД, коммунальных предприятий, бюджетных учреждений, а также учреждений и организаций всех форм собственности.

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По словам мэра, это необходимо для безопасности на дорогах и защиты города. Светомаскировка поможет скрыть Силы обороны и критическую инфраструктуру, а также уменьшить возможные убытки предприятий.

По новым правилам ночью будут затемнять улицы, парки, рекламу, билборды, инфраструктуру и все заведения. В то же время власти будут учитывать безопасность движения и освещение перекрестков.

На территориях предприятий и учреждений в проездах и на открытых рабочих местах свет должны уменьшить: выключить часть фонарей, поставить более слабые лампы или регулировать напряжение.

А вот у входов в укрытия, на опасных путях эвакуации и в местах работы спасателей оставят специальный маскировочный или автономный свет, в том числе переносные фонари.

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Светомаскировка в Киевской области — последние новости

Напомним, в Киевской области решили усилить светомаскировку накануне зимы. Новые меры будут касаться не только коммунальных объектов, но и жилых домов и бизнеса. Власти объяснили, зачем это нужно.

Также в Киеве будут временно выключать внешнее освещение улиц, парков и скверов. Причиной стал дефицит электроэнергии после российских атак

К слову, эксперт по связи и советник президента Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" предупредил, что российские дроны и ракеты переходят на визуальную навигацию с искусственным интеллектом. Благодаря новой технологии вражеские средства могут ориентироваться по местности и свету ночных фонарей.

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