Света нет более 12 часов: в ДТЭК объяснили киевлянам, о чем это свидетельствует и как действовать

Узнайте, почему важно обращаться в ЖЭК перед звонком энергетикам и как чат-боты помогают быстрее найти аварию в сети Киева

Из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме графики отключений стали привычным явлением. Однако, если срок отсутствия света в вашем доме превышает 12 часов, это может свидетельствовать о локальной аварии на сетях, а не о плановых ограничениях.

Об этом рассказали в ДТЭК.

Алгоритм действий: что делать, если свет не появляется слишком долго

Энергетики ДТЭК Киевские электросети предлагают четкий план, который поможет сэкономить время и ускорить восстановление питания.

Проверьте статус в чат-боте или на сайте. Самый быстрый способ узнать правду — зайти в чат-бот в Telegram или на официальный сайт компании. Там отображаются все зафиксированные аварийные ситуации. Свяжитесь с ЖЭКом или ОСМД. Если в официальных источниках энергетиков информации об аварии нет, проблема может находиться во внутридомовых сетях. Именно балансодержатель дома должен проверить щитовую и при необходимости подать официальную заявку энергетикам.

Почему прямые звонки энергетикам — не всегда лучшее решение

В ДТЭК объясняют, что каждый день получают тысячи обращений. Большинство из них касаются отключений из-за общего дефицита, а не из-за технических неисправностей. Большое количество непрофильных звонков мешает оперативно реагировать на реальные чрезвычайные ситуации.

«Чем точнее определена проблема — тем быстрее энергетики могут добраться туда, где свет действительно можно и нужно восстановить немедленно», — подчеркивают в компании.

Количество ремонтных бригад ограничено, поэтому четкая коммуникация через ОСМД помогает энергетикам правильно приоритезировать вызовы и быстрее возвращать свет в доме киевлян.

