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Свет в Киевской области отключили без графиков: где ввели экстренное обесточивание
В Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения света по команде «Укрэнерго». Электроэнергию будут выключать вне графиков, сообщили в ДТЭК.
В Бучанском районе Киевской области введены экстренные обесточивания по указанию «Укрэнерго». Пока свет будут отключать не по графику.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В Киевской области начались экстренные отключения 18 октября
«Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — отмечают энергетики.
Специалисты заверили, что при любых корректировках ситуации будут сразу же извещать жителей в своем официальном Telegram-канале.
Энергетика: последние новости
Напомним, перед началом отопительного сезона Украина накопила в подземных хранилищах 16 млрд кубометров газа — это самый высокий показатель от 2020 года, существенно превышающий правительственный ориентир в 13,2 млрд. Рекордные запасы сформировались благодаря преждевременным импортным закупкам, а также сокращению промышленного потребления из-за войны.
На фоне таких объемов частные компании впервые с 2022 года возобновляют ограниченный экспорт газа собственной добычи для поддержки отрасли, что не влияет на государственные резервы.
В то же время, наличие достаточного объема газа само по себе не гарантирует бесперебойного тепла и света. Российские войска в 2026 году существенно усилили удары по энергетической инфраструктуре, совершив более 400 атак на объекты «Нафтогаза», а также на электростанции и сети.
Риски повреждения оборудования и дефицит генерации, особенно в Киеве, оставляют систему уязвимой, поэтому успешность прохождения зимы зависит от эффективности защиты и восстановления сетей.