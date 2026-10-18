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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Свет в Киевской области отключили без графиков: где ввели экстренное обесточивание

В Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения света по команде «Укрэнерго». Электроэнергию будут выключать вне графиков, сообщили в ДТЭК.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Отключение света 18 октября

Отключение света 18 октября / © unsplash.com

В Бучанском районе Киевской области введены экстренные обесточивания по указанию «Укрэнерго». Пока свет будут отключать не по графику.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В Киевской области начались экстренные отключения 18 октября

«Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — отмечают энергетики.

Специалисты заверили, что при любых корректировках ситуации будут сразу же извещать жителей в своем официальном Telegram-канале.

Энергетика: последние новости

Напомним, перед началом отопительного сезона Украина накопила в подземных хранилищах 16 млрд кубометров газа — это самый высокий показатель от 2020 года, существенно превышающий правительственный ориентир в 13,2 млрд. Рекордные запасы сформировались благодаря преждевременным импортным закупкам, а также сокращению промышленного потребления из-за войны.

На фоне таких объемов частные компании впервые с 2022 года возобновляют ограниченный экспорт газа собственной добычи для поддержки отрасли, что не влияет на государственные резервы.

В то же время, наличие достаточного объема газа само по себе не гарантирует бесперебойного тепла и света. Российские войска в 2026 году существенно усилили удары по энергетической инфраструктуре, совершив более 400 атак на объекты «Нафтогаза», а также на электростанции и сети.

Риски повреждения оборудования и дефицит генерации, особенно в Киеве, оставляют систему уязвимой, поэтому успешность прохождения зимы зависит от эффективности защиты и восстановления сетей.

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