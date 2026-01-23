Свет в Киеве: эксперт рассказал, почему столица живет в условиях жестких отключений

Электроэнергия / © ТСН.ua

Киев функционирует в режиме энергетического острова. Город фактически обеспечивается только электроэнергией, которую способен выработать самостоятельно, поскольку внешние каналы поставки остаются разрушенными после мощной ракетной атаки россиян 9 января.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

По словам специалиста, во время последних массированных обстрелов враг целенаправленно избивал по ключевым объектам генерации и распределения. Основную тяжесть удара взяли на себя три главных теплоэлектроцентрали города.

«Под обстрелом были в основном три больших киевских ТЭЦ. А именно ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. И под обстрелами находились подстанции, обеспечивающие поступление в Киев электрической энергии из других электростанций, в том числе с Ровенской АЭС и Трипольской ТЭС», — подчеркнул Рябцев.

Само повреждение подстанций привело к тому, что Киев упустил возможность получать дополнительные мегаватты из общеукраинской сети, в частности от атомной генерации.

Что стало причиной критических повреждений

Эксперт обратил внимание на критический фактор, который повлиял на масштаб разрушений — нехватку средств противовоздушной обороны во время атаки 9 января. Статистика сбивания ракет в тот день была неутешительной, что позволило врагу достичь большинства поставленных целей.

«Поскольку ремонтные работы продолжаются уже с 9 января, значит повреждения были серьезными. А они не могли быть несерьезными, потому что атака 9 января была успешной из-за большого дефицита ПВО. Две ракеты были только сбиты из 18. Это значит, что 16 куда-то попали», — объяснил аналитик.

Какой прогноз до конца зимы

Ситуация остается сложной. По мнению Рябцева, киевлянам не стоит ожидать существенного улучшения или увеличения поколения на столичных ТЭЦ до завершения текущего отопительного сезона. Степень разрушений настолько значительна, что быстрое восстановление системы невозможно.

«Наверное, сейчас Киев работает только на энергии, которая генерируется в столице. И у нас нет подкормки извне. Пока не будет возобновлена дополнительная поставка электрической энергии в Киев извне, до этого все это (аварийные отключения — ред.) будет продолжаться», — резюмировал эксперт.

Напомним, энергосистема Киева находится в критическом состоянии из-за регулярных обстрелов и высокой нагрузки на сети. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, значительная часть столицы сейчас питается в режиме ручного управления, что делает невозможным прогнозирование возврата стабильных плановых графиков отключений.

Ситуацию усугубляют морозы, резко увеличивающие потребление, постоянные аварии во время ремонтов и риск новых атак. Улучшение возможно не раньше потепления, когда нагрузка на сети начнет снижаться.