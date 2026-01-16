Свет, отопление и транспорт в Киеве: свежие данные и где самая плохая ситуация

«Пункт незламности» в Киеве / © Getty Images

Киев постепенно стабилизирует энергосистему, однако 127 домов до сих пор остаются без отопления. В КГВА рассказали, какие районы столицы страдают больше всего и когда ожидать перехода к плановым графикам отключений света.

Об этом пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила в эфире телемарафона.

Отключение света в Киеве

Сейчас в Киеве нет жилых домов, которые оставались бы без постоянного электроснабжения, хотя еще до вчерашнего дня такая проблема существовала. Все многоэтажки сейчас подпадают под графики экстренных отключений света.

Поп уточнила, что впоследствии столица перейдет на плановые графики ограничения электроэнергии, однако конкретные сроки этого перехода пока не определены.

Отопление в Киеве

«По состоянию на вчера было 287 домов без централизованного электроснабжения. По состоянию на сейчас — это около 127 домов, не считая тех, где отопление не подается из-за аварийных отключений», — отметила пресс-секретарь КГГА.

По ее словам, самая напряженная ситуация и дальше фиксируется в Голосеевском и Деснянском районах. В других частях столицы проблемы носят локальный характер и связаны с отдельными авариями.

Ситуация с транспортом в Киеве

«Относительно транспорта — есть проблемы из-за перепадов напряжения и из-за того, что у нас нет полноценной подачи электроэнергии в городе. Такие вынужденные шаги применяются, потому что электротранспорт потребляет достаточно много энергии», — отметила Поп.

Она также сообщила, что в ближайшее время город, вероятно, увеличит количество наземных автобусных маршрутов-дублеров. Их запустили для оценки пассажиропотока, и впоследствии количество транспорта на этих маршрутах планируют нарастить.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко информировал, что по состоянию на 15 января в столице без отопления оставались около 300 многоэтажек. Мэр сообщил, что энергетики работают круглосуточно, однако город до сих пор живет в режиме экстренных отключений света без графиков. Для стабилизации ситуации критическую инфраструктуру и теплопункты самых проблемных домов подпитывают мощными генераторами и мобильными котельными, а по всему городу развернуто более 1200 пунктов обогрева.

Заметим, гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил киевлян, что быстрого улучшения ситуации со светом не будет, и призвал продержаться как минимум до завершения сильных морозов. По его словам, восстановление некоторых объектов требует длительного времени, а экстремальные -17 градусов создают критическую нагрузку.