Свет исчезает: в Украине вводят аварийные отключения 6 апреля

Ограничения электроэнергии применили из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В понедельник, 6 апреля, в Киеве ввели экстренные отключения света. Кроме того, аварийные обесточения произошли в нескольких областях.

Об этом сообщили в пресс-службах ДТЭК и в «Укрэнерго».

«Киев: по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что будут оперативно информировать о любых изменениях.

Отметим, об отключении света в столице также информировал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Заметим, накануне НЭК «Укрэнерго» информировали о том, что в Украине 6 апреля отключения электроэнергии не планируются.

Впрочем, сегодня заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

«После стабилизации ситуации аварийные обесточения будут заменены на прогнозируемые графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

Отключение света

В понедельник, 6 апреля, в пяти областях Украины исчез свет из-за ракетных и дроновых атак на энергообъекты В частности, в Одесской области часть потребителей осталась без электричества. Кроме того, обесточивание произошло в Сумской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях.

Самая сложная ситуация сложилась в Черниговской области, где зафиксированы четыре попадания по объектам энергетики. Большинство районов области обесточены.

Также РФ обесточила город-спутник Чернобыльской АЭС – Славутич. В результате атаки он временно остался без света — это около 21 тыс. человек.

