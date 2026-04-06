- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1065
- Время на прочтение
- 1 мин
Свет исчезает: в Украине вводят аварийные отключения 6 апреля
Ограничения электроэнергии применили из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В понедельник, 6 апреля, в Киеве ввели экстренные отключения света. Кроме того, аварийные обесточения произошли в нескольких областях.
Об этом сообщили в пресс-службах ДТЭК и в «Укрэнерго».
«Киев: по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
В компании подчеркивают, что будут оперативно информировать о любых изменениях.
Отметим, об отключении света в столице также информировал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
Заметим, накануне НЭК «Укрэнерго» информировали о том, что в Украине 6 апреля отключения электроэнергии не планируются.
Впрочем, сегодня заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
«После стабилизации ситуации аварийные обесточения будут заменены на прогнозируемые графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.
Отключение света
В понедельник, 6 апреля, в пяти областях Украины исчез свет из-за ракетных и дроновых атак на энергообъекты В частности, в Одесской области часть потребителей осталась без электричества. Кроме того, обесточивание произошло в Сумской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях.
Самая сложная ситуация сложилась в Черниговской области, где зафиксированы четыре попадания по объектам энергетики. Большинство районов области обесточены.
Также РФ обесточила город-спутник Чернобыльской АЭС – Славутич. В результате атаки он временно остался без света — это около 21 тыс. человек.