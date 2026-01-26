Свет и тепло в Киеве: нардеп назвал сроки возврата к стабильным графикам

Киев частично без отопления

Ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире телеканала «КИЕВ24» озвучил ключевые сроки восстановления критической инфраструктуры города.

Когда вернется тепло на Троещину?

По словам нардепа, жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.

Срок: от четырех до пяти суток необходимо для полного возвращения тепла в дома киевлян на Троещине.

Условие: возобновление работы ТЭЦ-6, а также стабилизация ТЭЦ-5 и Дарницкой ТЭЦ.

Прогнозы по отключениям света

«Опять же, это при отсутствии новых обстрелов по критической инфраструктуре. Если удастся восстановить в течение недели теплоэлектроцентраль №6 и полноценно возобновить работу пятой и Дарницкой ТЭЦ, тогда Киев вернется к полноценным графикам отключений. Не аварийных, а именно графиков отключений», — подчеркнул нардеп.

Нагорняк отметил, что февраль будет непростым месяцем с длительными ограничениями, однако есть свет в конце тоннеля:

Возврат к стабильным графикам: если в течение недели удастся возобновить работу ключевых ТЭЦ, Киев сможет перейти от аварийных отключений к прогнозируемым графикам. Улучшение в марте-апреле: более приемлемый режим энергопотребления ожидается только весной. Фактор солнца: облегчение ситуации в марте связывают с сезонным увеличением поколения на солнечных электростанциях.

«Февраль будет также потенциально с длительными графиками, но уже с марта ситуация должна улучшиться в результате дополнительной генерации за счет солнечных электростанций», — уточнил нардеп.

Важно: все прогнозы актуальны только при отсутствии новых обстрелов по объектам критической инфраструктуры.

Напомним, в Киеве спасатели развернули палаточные пункты обогрева.