- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 472
- Время на прочтение
- 2 мин
Свет и тепло в Киеве: нардеп назвал сроки возврата к стабильным графикам
Нардеп Нагорняк рассказал о ситуации с теплом и светом и сообщил, чего ждать киевлянам в феврале и марте.
Ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной.
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире телеканала «КИЕВ24» озвучил ключевые сроки восстановления критической инфраструктуры города.
Когда вернется тепло на Троещину?
По словам нардепа, жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.
Срок: от четырех до пяти суток необходимо для полного возвращения тепла в дома киевлян на Троещине.
Условие: возобновление работы ТЭЦ-6, а также стабилизация ТЭЦ-5 и Дарницкой ТЭЦ.
Прогнозы по отключениям света
«Опять же, это при отсутствии новых обстрелов по критической инфраструктуре. Если удастся восстановить в течение недели теплоэлектроцентраль №6 и полноценно возобновить работу пятой и Дарницкой ТЭЦ, тогда Киев вернется к полноценным графикам отключений. Не аварийных, а именно графиков отключений», — подчеркнул нардеп.
Нагорняк отметил, что февраль будет непростым месяцем с длительными ограничениями, однако есть свет в конце тоннеля:
Возврат к стабильным графикам: если в течение недели удастся возобновить работу ключевых ТЭЦ, Киев сможет перейти от аварийных отключений к прогнозируемым графикам.
Улучшение в марте-апреле: более приемлемый режим энергопотребления ожидается только весной.
Фактор солнца: облегчение ситуации в марте связывают с сезонным увеличением поколения на солнечных электростанциях.
«Февраль будет также потенциально с длительными графиками, но уже с марта ситуация должна улучшиться в результате дополнительной генерации за счет солнечных электростанций», — уточнил нардеп.
Важно: все прогнозы актуальны только при отсутствии новых обстрелов по объектам критической инфраструктуры.
Напомним, в Киеве спасатели развернули палаточные пункты обогрева.