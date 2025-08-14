- Дата публикации
Суд над подозреваемым в убийстве подростка на фуникулере в Киеве: почему заседание сорвано
Защитник не отказался защищать обвиняемого в убийстве Максима Матерухина на фуникулере в Киеве.
В Киеве произошел шестой срыв судебного заседания по делу об убийстве на фуникулере . Генеральный прокурор Руслан Кравченко настаивает, что это злоупотребление правом на защиту.
Об этом генпрокурор Кравченко сказал корреспонденту "Мы Украина".
Руслан Кравченко заявил, что процесс длится уже больше года и постоянно затягивается. Сегодняшнее заседание – это уже шестой случай срыва из-за действий защитников обвиняемого Артема Косова.
«Мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию, чтобы лишить адвоката права заниматься профессиональной деятельностью. Защитник обязан соблюсти все законы, права и обязанности в этом отдельном производстве или в другом», — сказал Генпрокурор.
Также достигнута договоренность с новым адвокатом, чтобы не сорвать следующее заседание. Оно должно состояться 20 августа.
Напомним, в Киеве 14 августа прошло очередное судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемый пообщался с матерью Максима Матерухина.
Речь идет об Артеме Косово, который обвиняется в трагической гибели юноши. Он сказал матери парня, что ему «очень жаль из-за этой ситуации». При этом ответов на все заданные вопросы он не дал.
В конце концов суд продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября.