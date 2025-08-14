Суд над подозреваемым в убийстве подростка на фуникулере в Киеве: почему заседание сорвано

Суд над убийцей подростка на фуникулере в Киеве

Реклама

В Киеве произошел шестой срыв судебного заседания по делу об убийстве на фуникулере . Генеральный прокурор Руслан Кравченко настаивает, что это злоупотребление правом на защиту.

Об этом генпрокурор Кравченко сказал корреспонденту "Мы Украина".

Руслан Кравченко заявил, что процесс длится уже больше года и постоянно затягивается. Сегодняшнее заседание – это уже шестой случай срыва из-за действий защитников обвиняемого Артема Косова.

Реклама

«Мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию, чтобы лишить адвоката права заниматься профессиональной деятельностью. Защитник обязан соблюсти все законы, права и обязанности в этом отдельном производстве или в другом», — сказал Генпрокурор.

Также достигнута договоренность с новым адвокатом, чтобы не сорвать следующее заседание. Оно должно состояться 20 августа.

Напомним, в Киеве 14 августа прошло очередное судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемый пообщался с матерью Максима Матерухина.

Речь идет об Артеме Косово, который обвиняется в трагической гибели юноши. Он сказал матери парня, что ему «очень жаль из-за этой ситуации». При этом ответов на все заданные вопросы он не дал.

Реклама

В конце концов суд продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября.