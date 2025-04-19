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Полиция Киева разъяснила ситуацию с столкновениями на фестивале Sunny Bunny
В Киеве во время протестов на Sunny Bunny не был задержан ни один участник.
В Киеве , несмотря на столкновения у кинотеатра «Октябрь» во время проведения кинофестиваля Sunny Bunny, полиция официально не задерживала ни одного протестующего.
Об этом сообщила пресс-офицер Нацполиции Наталья Крот Радио Свобода Украина
"Никто никого не задерживает, просто в связи с тем, что собрались протестующие против этого кинофестиваля, подозрительных людей приглашают в отделение полиции для установления всех обстоятельств и их личности", — сказала она.
Представительница Национальной полиции сообщила, что правоохранители обеспечивают порядок возле кинотеатра «Октябрь», где проходит кинофестиваль Sunny Bunny. Она уточнила, что в случае нарушений правопорядка, полиция составляет соответствующие материалы на участников протестов. В настоящее время нарушения на акциях не зафиксированы.
Она отметила, что полицейские будут дежурить возле «Октября» до завершения фестиваля, который продлится до 25 апреля. Кроме того, меры безопасности усилены из-за Пасхальных праздников.
Ранее Общественный вещатель сообщал о столкновении между полицией и представителями организации «Правая молодежь», протестовавших против проведения ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny Bunny.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев ждет очередная аномалия.