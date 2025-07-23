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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
589
Время на прочтение
1 мин

Стрельба во дворе многоэтажки в Киеве: что известно

В Подольском районе столицы мужчина стрелял из травматического оружия по автомобилю, который проезжал мимо.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

В Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу по машине прямо во дворе жилого дома.

Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел утром 23 июля. По данным полиции, 35-летний киевлянин стрелял из травматического оружия по автомобилю, который проезжал мимо. Он объяснил свои действия конфликтом с водителем, который произошел накануне. К счастью, никто не пострадал.

Злоумышленника задержали оперативники совместно со специалистами криминального анализа. Оружие изъяли. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Напомним, полицейские задержали 36-летнего жителя Дарницкого района Киева за стрельбу на улице после просмотра спортивной трансляции.

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Дата публикации
Количество просмотров
589
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