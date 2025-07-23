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- Киев
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Стрельба во дворе многоэтажки в Киеве: что известно
В Подольском районе столицы мужчина стрелял из травматического оружия по автомобилю, который проезжал мимо.
В Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу по машине прямо во дворе жилого дома.
Об этом сообщила полиция Киева.
Инцидент произошел утром 23 июля. По данным полиции, 35-летний киевлянин стрелял из травматического оружия по автомобилю, который проезжал мимо. Он объяснил свои действия конфликтом с водителем, который произошел накануне. К счастью, никто не пострадал.
Злоумышленника задержали оперативники совместно со специалистами криминального анализа. Оружие изъяли. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, полицейские задержали 36-летнего жителя Дарницкого района Киева за стрельбу на улице после просмотра спортивной трансляции.