Стрельба во дворе многоэтажки в Киеве: что известно

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

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В Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу по машине прямо во дворе жилого дома.

Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел утром 23 июля. По данным полиции, 35-летний киевлянин стрелял из травматического оружия по автомобилю, который проезжал мимо. Он объяснил свои действия конфликтом с водителем, который произошел накануне. К счастью, никто не пострадал.

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Злоумышленника задержали оперативники совместно со специалистами криминального анализа. Оружие изъяли. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Стрельба в Киеве / © Полиция Киева

Напомним, полицейские задержали 36-летнего жителя Дарницкого района Киева за стрельбу на улице после просмотра спортивной трансляции.