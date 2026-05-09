Вечером 9 мая в Подольском районе столицы произошло чрезвычайное происшествие. Бытовой конфликт между группой лиц на улице Данченко быстро перерос в массовую драку с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщают местные паблики.

По свидетельству очевидцев, ситуация началась со словесной перепалки и выяснения отношений между мужчинами. Однако за считанные минуты началась массовая стычка. В разгар потасовки один или несколько участников применили оружие, в результате чего раздались выстрелы.

«Выяснение отношений перешло в драку, а затем и в стрельбу. Кратко об этом вечере на Данченко», — сообщают в местных пабликах, описывая ход событий.

Очевидцы сообщают о по меньшей мере двух лиц, получивших ранения в результате инцидента.

Как сообщила в комментарии РБК-Украина спикер Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис: «Наряды полиции сейчас на месте, отрабатывают территорию, о пострадавших на 102 информация не поступала».

Впоследствии в полиции сообщили, что правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу.

«Предварительно установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один из них получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Потерпевший в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

