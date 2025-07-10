ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
938
Время на прочтение
1 мин

Стрельба в Киеве 10 июля: появились новые подробности

В Голосеевском районе Киева утром, 10 июля, произошла стрельба. Мужчина умер во время оказания медицинской помощи.

Авторы публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба / © Getty Images

Национальная полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, которая произошла сегодня утром.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, пострадавший мужчина умер во время оказания медпомощи.

«Событие произошло около 9.00 на улице. Неизвестный совершил выстрел в гражданина и скрылся во дворе жилого дома. Была введена операция „Сирена“, — сообщил собеседник издания.

Напомним, 10 июля стало известно о стрельбе в Голосеевском районе столицы. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

8 июля Нацполиция заявила, что расследует убийство в Деснянском районе Киева: неизвестный подошел к припаркованному автомобилю и выстрелил в находившегося внутри мужчину, после чего скрылся.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie