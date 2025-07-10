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- Киев
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Стрельба в Киеве 10 июля: появились новые подробности
В Голосеевском районе Киева утром, 10 июля, произошла стрельба. Мужчина умер во время оказания медицинской помощи.
Национальная полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, которая произошла сегодня утром.
Как рассказали источники в правоохранительных органах, пострадавший мужчина умер во время оказания медпомощи.
«Событие произошло около 9.00 на улице. Неизвестный совершил выстрел в гражданина и скрылся во дворе жилого дома. Была введена операция „Сирена“, — сообщил собеседник издания.
Напомним, 10 июля стало известно о стрельбе в Голосеевском районе столицы. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
8 июля Нацполиция заявила, что расследует убийство в Деснянском районе Киева: неизвестный подошел к припаркованному автомобилю и выстрелил в находившегося внутри мужчину, после чего скрылся.