Стрельба в Киеве 10 июля: появились новые подробности

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба / © Getty Images

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Национальная полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, которая произошла сегодня утром.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, пострадавший мужчина умер во время оказания медпомощи.

«Событие произошло около 9.00 на улице. Неизвестный совершил выстрел в гражданина и скрылся во дворе жилого дома. Была введена операция „Сирена“, — сообщил собеседник издания.

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Напомним, 10 июля стало известно о стрельбе в Голосеевском районе столицы. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

8 июля Нацполиция заявила, что расследует убийство в Деснянском районе Киева: неизвестный подошел к припаркованному автомобилю и выстрелил в находившегося внутри мужчину, после чего скрылся.