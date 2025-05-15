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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
105
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Стрельба в гостинице Киева: какое наказание грозит подозреваемому

Мужчине, устроившему стрельбу в Киеве, грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пистолет

Пистолет / © pixabay.com

Вчера, 14 мая, в Святошинском районе Киева произошла стрельба в гостинице. Нападающему сообщено о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

“При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 26-летнему жителю Хмельницкой области, совершившему хулиганство с применением огнестрельного оружия в гостинице (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Детали инцидента

Как отмечается, работники гостиницы увидели, что житель одного из номеров в неадекватном состоянии ходит по коридорам отеля с оружием в руках и вызвали работников ГСО. Прибыв в гостиницу, стражи порядка начали с ним разговор, убеждая отдать оружие. Мужчина, демонстрируя нежелание это делать, произвел один выстрел в сторону открытой двери, у которой никого не было.

После этого злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

"У задержанного изъяли зарегистрированное на него оружие и патроны к нему. Мотивов своих действий подозреваемый объяснить не может", - отметили правоохранители.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве полицейские задержали 26-летнего мужчину, открывшего стрельбу в гостинице Святошинского района столицы. Как выяснилось, стрелок - житель Хмельницкой области.

Злоумышленник недавно прибыл в Киев по работе и поселился в гостинице. Находясь под хмельком, он произвел несколько выстрелов.

Изъятое оружие было передано на экспертизу, следствие продолжается.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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