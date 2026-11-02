Стрельба посреди двора: нетрезвый киевлянин открыл огонь из балкона многоэтажки

Мужчина устроил стрельбу с балкона в Киеве / © Полиция Киева

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В Святошинском районе Киева нетрезвый житель многоэтажки открыл огонь с балкона собственной квартиры. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов во двор дома.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Сообщение о стрельбе поступило в полицию 1 ноября около 18:00. На место происшествия отправились бойцы полка полиции №1 и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

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«Правоохранители установили, что киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил „развлечься“ и произвел не менее пяти выстрелов из пистолета во двор дома. К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении полиции.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

После задержания полицейские произвели обыск в квартире подозреваемого. Там изъяли травматический пистолет и 50 патронов, которые направили на экспертизу. Мужчине уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

«Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений», — уточнили в полиции.

По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Напомним, ранее в Святошинском районе Киева произошла еще одна стрельба. Во время внезапного конфликта между компанией мужчин один из участников получил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов. В результате стрельбы один из них погиб на месте, а другой с ранениями госпитализировали.

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