Страшный удар по Киеву: власти объявили 1 августа Днем траура

Власти Киева объявили 1 августа Днем траура / © Игорь Клименко

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Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

Об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко.

Завтра, 1 августа, в Киеве опустят флаги на всех коммунальных зданиях.

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31 июля армия РФ нанесла комбинированные удары по Киеву / © Associated Press

Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Власти Киева отметили, что 1 августа в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Напомним, против 31 июля армия РФ нанесла комбинированные удары по Киеву - ракетами и беспилотниками. Число погибших постоянно растет.

Из-за «прилетов» произошло разрушение в четырех районах столицы. В результате атаки погибли 11 человек , среди них — шестилетний мальчик.

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