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- Киев
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Страшный удар по Киеву: власти объявили 1 августа Днем траура
Завтра, 1 августа, рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.
Об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко.
Завтра, 1 августа, в Киеве опустят флаги на всех коммунальных зданиях.
Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
Власти Киева отметили, что 1 августа в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.
Напомним, против 31 июля армия РФ нанесла комбинированные удары по Киеву - ракетами и беспилотниками. Число погибших постоянно растет.
Из-за «прилетов» произошло разрушение в четырех районах столицы. В результате атаки погибли 11 человек , среди них — шестилетний мальчик.
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