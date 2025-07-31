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Страшный удар по Киеву 31 июля: количество погибших снова возросло (видео)
В результате последней российской атаки по Киеву погибли уже 12 человек. Однако спасательные работы продолжаются, и их количество может еще увеличиться.
В результате российской атаки по Киеву в ночь на 31 июля количество погибших снова возросло — погибли уже 12 человек.
Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передает «Суспільне».
Он не уточнил, на какой локации нашли тело — на Святошино или Соломенке.
Пострадали 93 человека, из них — 11 детей. Вблизи разрушенных многоэтажек продолжаются поисково-спасательные работы.
В полиции Киева ранее уточнили, что в Святошинском районе погибли 8 человек. Все они являются обитателями разрушенного подъезда девятиэтажки. Среди убитых Россией — 6-летний мальчик, который скончался по дороге в больницу.
В Соломенском районе погибли трое жителей четырехэтажки — мужчины в возрасте от 36 до 67 лет.
Спасатели уже вывезли около 500 тонн строительных конструкций, убрали 36 уничтоженных транспортных средств. Психологи полиции и ГСЧС оказали помощь почти сотне пострадавших.
На местах вражеских ударов также работают мобильные центры миграционной службы и мобильные сервисные центры МВД. Оставшиеся без документов люди уже оформили по меньшей мере 4 ID-карты и одно водительское удостоверение.
Напомним, что в ночь на 31 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Сначала столицу атаковали новые реактивные «Шахеды», а затем россияне нанесли ракетный удар. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.
В частности, среди погибших — шестилетний ребенок.