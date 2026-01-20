Столица во тьме и холоде: пол Киева осталась без отопления

Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

После очередных обстрелов ночью 20 января пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, в Киеве продолжаются экстренные отключения света, а графики бездействуют. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

«После обстрела сейчас дополнительно к экстренным 173 тысячам клиентов — без света. Без отопления сейчас около половины жилищного фонда города», — подчеркнул он.

Последствия атаки на Киев

Этой ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил, что без теплоснабжения остались 5635 многоэтажек — это 80% домов, которым вернули тепло после ударов 9 января. К слову, тогда без отопления не было в шести тысячах многоэтажек.

Сложнейшая ситуация сложилась в Деснянском и Печерском районах столицы. В частности, на Печерске практически полностью отсутствует холодное водоснабжение. В Деснянском — почти 100% жилых домов без тепла и света.

Также были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры. Водоснабжение почти полностью отсутствует на Левобережье без воды остались Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. На Троещине вода подается с пониженным давлением.

