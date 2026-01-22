Станет ли в Киеве больше света в случае потепления: эксперт объяснил

Отключение света в Киеве / © ТСН.ua

Потепление в Украине снизит потребление электроэнергии, однако мгновенного улучшения ситуации со светом в Киеве ждать не стоит. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил, на сколько часов дольше у жителей столицы будет электроэнергия.

Об этом сообщает Telegraf.

Харченко ответил на вопрос, поможет ли грядущее потепление улучшить ситуацию со светом.

«Это облегчает ситуацию и снижает потребление, но в той ситуации, в которой сейчас находится Киев, это не приведет мгновенно к какому-то улучшению. Электричество будет доступнее при таких температурах. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это решит ситуацию, сейчас нельзя», — пояснил эксперт по энергетике.

По его словам, о кардинальном улучшении ситуации с электроэнергией на сегодня можно пока забыть, однако пошаговое происходит.

Харченко подтвердил мысль о том, что пока будет продолжаться потепление, можно провести наладочные работы, и с возвращением холодов потом система уже будет немного починена.

«По меньшей мере с отоплением сейчас постепенно оно выходит в состояние, когда можно будет спокойно сказать, что работает. Но опять же мы не можем предсказать следующие атаки», — отметил эксперт.

Напомним, Киев сейчас находится в режиме жестких аварийных отключений, из-за которых жители могут оставаться без света до 20 ч. Эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что при отсутствии новых обстрелов около 2000 домов на Левом берегу столицы запитают до конца недели, а возвращение тепла в некоторых домах может затянуться на недели.