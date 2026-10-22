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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Стало известно, когда возобновит работу станция метро "Черниговская" в Киеве после российского удара

Станция метро «Черниговская» в Киеве возобновляет работу после недавнего российского удара. В метрополитене сообщили, когда пассажиры смогут воспользоваться одним из вестибюлей.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Станция метро «Черниговская» в Киеве возобновляет работу 23 октября — подробности

Станция метро «Черниговская» в Киеве возобновляет работу 23 октября — подробности / © Киевская городская прокуратура

Станция метро «Черниговская» в Киеве, которая недавно была повреждена российским ударом, частично возобновит работу уже завтра, 23 октября.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

С пятницы на станции вновь заработает вестибюль № 1 — выход в сторону станции метро «Дарница». Пассажиры смогут воспользоваться им с 5:31 до 23:27.

«В то же время вестибюль № 2, в направлении ст. м. "Лесная", пока остается закрытым для пассажиров», — говорится в сообщении.

Атака РФ на станцию метро «Черниговская» 

Напомним, 19 октября вследствие массированной российской атаки на Киев была повреждена станция метро «Черниговская». В результате удара были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции, а также пути, контактные рельсы, системы электроснабжения и управления движением. Из-за этого станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыли для пассажиров.

К ликвидации последствий обстрела были привлечены более 70 сотрудников Киевского метрополитена. Уже 20 октября движение поездов по красной линии от «Академгородка» до «Лесной» было полностью восстановлено. Станция «Лесная» вернулась к обычному режиму работы, однако «Черниговская» оставалась закрытой. Поезда проезжали ее без остановки.

Ранее в комментарии ТСН.ua эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отметил, что восстановление наземной части станции «Черниговская» не должно быть проблемным, поскольку там нет сложной инфраструктуры. По его словам, поврежденные рельсы и контактную сеть можно отремонтировать достаточно быстро, а для временного восстановления платформы использовать металлические листы.

В то же время специалист подчеркнул, что наземные участки метрополитена остаются уязвимыми для российских атак. Оккупанты могут наносить удары по станциям, тяговым подстанциям и объектам электроснабжения, фактически останавливая движение поездов. Одним из возможных способов уменьшить последствия таких атак Беспалов назвал децентрализацию транспортных перевозок.

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