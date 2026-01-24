Стало известно, какая сейчас ситуация с водой в Киеве

Вода / © Pexels

После массированной атаки на России, многие районы Киева остались без водоснабжения. Сейчас водоснабжение уже восстановлено.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевводоканала на Facebook.

«Сейчас восстановлено водоснабжение левобережной части города. Напоминаем жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена», — говорится в сообщении.

