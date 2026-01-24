- Дата публикации
Стало известно, какая сейчас ситуация с водой в Киеве
Жители многоэтажек могут столкнуться с временными перебоями.
После массированной атаки на России, многие районы Киева остались без водоснабжения. Сейчас водоснабжение уже восстановлено.
Об этом рассказали в пресс-службе Киевводоканала на Facebook.
«Сейчас восстановлено водоснабжение левобережной части города. Напоминаем жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас Киев понемногу оправляется от последствиймассированного удара ночью 24 января. Мэр города рассказал где самая сложная ситуация.